Gazban fuldoklik Tatabánya - fotókon a gyomok uralta vidék

A várva várt csapadék megérkezett a megyeszékhelyre is, a lakók egy valamit hiányolhatnak most már csak igazán, a fűnyírógépeket és fűkaszákat. Több helyen már lassan térdig ér a gaz a városban, mi is körülnéztünk, mi a helyzet. Szó szerint gazos Tatabánya várt ránk.

Gazos Tatabánya - már a kocsit is alig látni

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Gazos Tatabánya sokkoló fotókkal

Egy olvasónk jelezte a napokban, hogy Tatabánya több pontján áldatlan állapotok uralkodnak, burjánzik a növényzet a köztereken. Sokak számára nem csak az esztétikai látvány lehet bosszantó. Rengetegen küzdenek allergiával, ahogy a problémát jelző olvasónk is. A térdig érő, virágzó növényzet bizony ontja magából a polleneket, így nem csoda, hogy az erre érzékenyek sokat szenvednek.

Utunk során a Fő tér környékén és a Gál István lakótelepen jártunk, ahol valóban óriási gazos területekbe futottunk. Amit tapasztaltunk, hogy amerre csak néztünk, mindenütt hatalmas, gondozatlan növényzet fogadott. Mutatjuk is fotókon.