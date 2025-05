Újra itt Tatabánya kedvenc "fetrengetes" garázskoncertje, lesz ereszd el a hajamat!

Ha tavasz, akkor garázskoncert a tatabányai Jegenye utcában! –írja Kriszta, azaz Silk a Facebook bejegyzésében. És hát mit ne mondjak, személy szerint én már nagyon vártam! A tavalyi koncertről itt írtunk, ami jótékonysági gyűjtéssel egybekötött esemény volt. Ezen a megmozduláson jómagam is jelen voltam, és nagy bulihuligánként is elmondhatom, szerepel a legjobb bulik top 5-ös listámon.

Nagy Krisztina, azaz Silk garázskoncertje május 10-én lesz

Forrás: beküldött fotó / kemma.hu

Azon túl, hogy oltári arcok a házigazdák és elképesztően jól érezte magát a közönség, Krisztának itt egy hatalmas vágya is teljesült: koncertjén a Rotary Club Tatabánya közreműködésével gyűjtést szerveztek a tatabányai Erkel Ferenc zeneiskola javára. A garázskoncerten befolyt összegből hangszereket vásárolhatott az intézmény.

A garázskoncert, ami évről-évre egyre nagyobbra növi ki magát

A családi hangulatú, de évről-évre egyre nagyobb eseményen belépőjegy nincs, sőt, a házigazdák mindenkit vendégül látnak egy szelet zsíros deszkára, és egy sörre– természetesen a készlet erejéig. Utóbbiban idén a Miller Pub is támogatja az eseményt. És hogy tovább fokozzák a kedvet a bulihoz, még az sem lehet kifogás, ha nincs felvigyázód: megengedik, hogy a gyerekek lebontsák a házat! Na de a viccet félretéve, tavaly többen is gyerekkel érkeztünk, akik szintén remekül érezték magukat, játszhattak bent is, kint is, készültek nekik is inni-és harapnivalóval és játékokkal. Többek között ettől is annyira szerethető ez a rendezvény. No, meg az igazán bátrakra váró after miatt.

Valahogy ez a rendezvény alakítja is önmagát és úgy alakult, hogy batyus lett..Sosem kértük, de mindenki, aki jött, hozott valamit magával, amit közösen megettünk, megittunk...Ez is egy sajátossága a bulinak és ezért is szerethető. Nem győzöm mondani azt is, hogy abban is nagy, hogy itt találkoznak és beszélgetnek az emberek, olyanok, akik ezer éve nem látták egymást, vagy épp még soha nem találkoztak... Nagyon erős barátságok szövődnek és régi barátságok élednek itt újra.

– mondta el Nagy Kriszta, aki nem bízza véletlenre: amellett, hogy remek hanggal áldotta meg a sors, Botos Eszter énektanárhoz is jár a Song Island stúdióba.