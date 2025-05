Ferenc pápa utódja mellett egy rejtélyes jóslat tart izgalomban mindenkit

Az elmúlt héten voltak vicces, tragikus és félelmetes pillanatok is bőven. Vajon kit jelölt meg a mesterséges intelligencia Ferenc pápa utódjaként és mi is valójában a helyzet a 46 fokos nyárral? Utóbbiról Németh Lajos fejtette ki a véleményét a Kemma.hu-nak. Heti összefoglalónkban most újraolvashatod, ha pedig lemaradtál, itt az alkalom, hogy megtudd!

Vajon ki lesz Ferenc pápa utódja a mesterséges intelligencia szerint? Cikkünkből kiderül

Fotó: Franco Origlia / Forrás: Getty Images

Ferenc pápa utódja és a 46 fokos nyár: ezeket olvastátok legtöbben