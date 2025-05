Elcsúszott betűk, elcsúszott tisztelet? Hibát találtak Ferenc pápa sírján

Komoly visszhangot váltott ki a hívők körében Ferenc pápa sírja, pontosabban annak felirata. Az egyszerűségében is méltóságteljesnek szánt sírkőre egyetlen szó került: Franciscus, vagyis Ferenc – ám a megemlékezés szándékát beárnyékolja egy figyelemre méltó hiba.

A szakértők szerint hiba van Ferenc Pápa sírján

Fotó: Hans Lucas/AFP / Forrás: Vatican Media

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a betűk közötti aránytalan távolságokat – amit tipográfiai hibának neveznek – még a laikus szem is kiszúrja. A felirat esztétikailag kiegyensúlyozatlanná vált, így nemcsak a látvány, de a szimbolikus üzenet is megtört. A TV2 a hírre az L’Espresso olasz lap alapján figyelt fel, a reakciók pedig gyorsan begyűrűztek: a hívek értetlenül állnak a baki előtt, és többen nyilvános magyarázatot követelnek a Vatikántól.

Elrontották Ferenc Pápa sírját?

Maga a sírkő egyébként Ferenc pápa kívánságát tükrözi: egyszerű, letisztult, díszítés nélküli. Tipográfiai szakértők szerint a felirat nemcsak esztétikailag, de szakmailag is kifogásolható, és alapvető grafikai szabályokat sért. Egyelőre nem tudni, hogy a Vatikán tervez-e javítást, vagy marad a márványlapon az elcsúszott emlék.

A helyzet szinte kínosan rímel a Flaubert-nek tulajdonított mondásra: „Isten a részletekben rejlik.” Most viszont úgy tűnik, éppen ezek a részletek nem kaptak elég figyelmet – még akkor sem, ha egy pápa sírjáról van szó. A furcsaságról a Magyar Nemzet egy videót is megosztott.

Szerinted indokolt lenne kijavítani a hibát, vagy maradjon úgy, ahogy van – az egyszerűség jegyében?