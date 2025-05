Scorsese és Ferenc pápa utolsó közös vallomása a vásznon

Oscar‑díjas rendező és a Szentatya páratlan párosa: Martin Scorsese legújabb produkciója, az Aldeas – A New Story („Egy új történet”) dokumentumfilm Ferenc pápa munkásságát mutatja be utolsó, mélyreható televíziós interjúján keresztül, miközben a pápa által 2013‑ban alapított Scholas Occurrentes nemzetközi ifjúsági szervezet tevékenységét is dokumentálja.

Martin Scorsese dokumentumfilmet forgatott a nemrég elhunyt szentatyával. Az volt Ferenc pápa utolsó mélyreható interjúja.

Az AP News szerint a filmben elhangzó beszélgetéseket a készítők a pápa utolsó televíziós interjújaként rögzítették. Ferenc pápa itt a kreativitás, a párbeszéd és a fiatalok közötti „találkozás kultúrája” jelentőségéről beszél, aláhúzva, hogy a film ereje képes hidat építeni különböző közösségek között.

Ferenc pápa őszinte vallomása

Scholas Occurrentes – melyet a pápa 2013-ban indított – célja, hogy világszerte ösztönözze a fiatalok közötti interkulturális párbeszédet és együttműködést. Az Aldeas kezdeményezés keretében fiatalok Indonéziából, Gambíából és Olaszországból készítenek rövidfilmeket saját közösségük kihívásairól és reményeiről. A dokumentumfilm bemutatja ezeket az alkotásokat, rávilágítva: a kreatív önkifejezés miként válhat a társadalmi változás eszközévé

S Latest news & breaking headlines szerint Martin Scorsese korábban is találkozott többször Ferenc pápával. Közös vallásuk és a filmművészet iránti elkötelezettségük alapozták meg barátságukat. Scorsese úgy nyilatkozott, hogy a pápa bölcsessége és alázata inspirálta őt arra, hogy a dokumentumfilmmel a társadalmi párbeszédet és az egymás meghallgatását hangsúlyozza

A film üzenete és bemutatása

Aldeas – A New Story nem csupán portréfilm: azt a meggyőződést közvetíti, hogy a művészet és a kreativitás „nem csak önkifejezés, hanem a remény és a változás útja is”. A produkciót a pápa halála – 2025. április 21. – után jelentették be, és a vatikáni közlemény szerint a film „költői és építő jellegű” látásmódot tükröz. A bemutató dátuma még nem ismert, a pápaválasztó konklávé május 7-én kezdődik.