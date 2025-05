Újabb fekvőrendőrök lesznek Tatán

Mint arról korábban beszámoltunk, a lakosság összefogásának köszönhetően Tatán, a Zrínyi utcában már két fekvőrendőr is lassítja a forgalmat. Most megtudtuk, hogy újabb forgalomcsillapítók elhelyezését tervezi a város.

Tatán leszámolnak a gyorshajtókkal. Újabb fekvőrendőrök vigyáznak a biztonságra.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda tavalyi becslése alapján a Zrínyi utcában 2, a Bacsó Béla lakótelepen a fő átközlekedő utat számolva minimum 4 darab sebességcsökkentő küszöb, párna elhelyezése lenne javasolt.

Tervezik az új fekvőrendőrt

Mürkl Levente, a Tatai Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda vezetője a Kemma.hu kérdésére most elmondta, hogy a második ütemben tervezik majd a Bacsó lakótelepen is a fekvőrendőrök elhelyezését. Ezek pontos száma és helye még tervezés alatt van. Hozzátette, hogy a Kiss Ernő utcába is kikerült már a lakók kérése alapján a forgalomcsillapító. Illetve még 2023-ban döntöttek arról, hogy a József A. u. – Dózsa Gy. u. Kocsi út által határolt területen 30 km/órás korlátozott sebességű övezetet alakítanak ki és tehergépjárművel való behajtás is korlátozott lesz.