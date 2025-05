Fekete Laci szerint Kocson a polgármester a legerősebb +fotók, videó

Nem mindennapi izgalmak borzolták a kedélyeket a kocsi majálison, ahol nemcsak a pörköltek illata "szállt" a levegőben, hanem a súlyos malomkövek is. A nap végére pedig egyértelművé vált: Kocs legerősebb embere nem más, mint a település új polgármestere, Nagy Árpád lett. És ezt nem akárki mondta ki, hanem maga Fekete László, a világ legerősebb embere!

A kocsi majálison igazi erőpróbát is láthattak az emberek Fekete Lászlóval és fiával, Mikivel

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A rendezvény nem jöhetett volna létre pályázati támogatás nélkül – erről maga a polgármester mesélt a Kemma.hu-nak. Mint mondta, szerették volna, ha a program valóban Kocshoz méltó lenne, így született meg az ötlet, hogy a kocsi kocsi – vagyis a település névadó járműve – kapjon főszerepet a nap során. Délelőtt a résztvevők különféle ügyességi versenyekben mérhették össze tudásukat – a kreatív szervezők nem kímélték őket. Volt kerékkergetés és kacskaringós kocsitologatás is.

Erőpróba Fekete László módra

Ám a valódi izgalmak csak ezután következtek. A délutáni programot a legendás erősember, Fekete Laci, és fia, Fekete Miklós koronázta meg, akik megmérettetésre hívták a bátor helyieket. A közönség soraiból választottak ki hat rátermett férfit – köztük a polgármestert is!

A kihívás nem volt épp sétagalopp: Toldi Miklós nyomdokain haladva petrencerudat kellett kitartani, malomkövet emelni, és a hírhedt kőgolyó is előkerült. A próbák előtt Fekete Miklós mutatta be a feladatokat – nem meglepő, hogy minden egyes mozdulatát vastaps kísérte.

A versenyzők derekasan helyt álltak. A petrencerúd nem remegett, a malomkő a magasba emelkedett – de a nap csúcspontja kétségkívül a kőgolyóemelés volt. A 90 kilós golyót ketten is felemelték, köztük a polgármester is, aki ekkor már komoly esélyesként tűnt fel. A nagytestvér, a 140 kilós szörnyeteg azonban szinte mindenkibe belesajdult. Fekete Laci egy hordó sört ajánlott fel annak, aki legalább 20 centire megemeli a kőgolyót – de ezt senki sem tudta teljesíteni. Egy legénynek azért sikerült 5 centire megmozdítania, ami így is komoly elismerést váltott ki az világbajnok erős emberből.