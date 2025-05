Ezekben a cukrászdákban ünneplik a fagyi világnapját: ennyiért ajándék a gombóc +fotók, videó

A Stop Cukrászda egyébként házi készítésű lekvárokat is árul, és süteményekben is gazdag a kínálatuk. A hamarosan 30-adik évét jubiláló cukrászdába érdemes lehet szülinapi bulijukkor, azaz Május 15-én is ellátogatni, hiszen az ünneplés mellett más meglepetéssel is készülnek.

A Roberto Cukrászdát, ahova szintén benéztünk, talán már nem nagyon kell bemutatni senkinek. A híres helyen, amiről korábban mi is többször írtunk, mostanra már hatalmas kínálat alakult ki az extrémebbnél extrémebb fagylaltokból, legyen szó a kovászos uborkás, nachosos, vagy az erős pistás ízről.

Kérdésünkre, hogy vajon melyik lesz az idei sláger íz, mindkét cukrászda a dubai csokisat tippelte a legesélyesebbnek. Ha kíváncsi, hogy milyen újdonságokat tervez a Stop Cukrászda, és hogy a Roberto Cukrászda dolgozói szerint melyik a legfinomabb saját extrém fagyijuk, mindenképp érdemes megnézni az alábbi videónkat, ahol erről és sok másról is szót ejtenek a cukrászda stábjai: