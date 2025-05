Váratlan utazás – avagy az Esterházy Énekegyüttes Portugáliában +fotók

Forrás: beküldött

A portugál vidék gyönyörű, de nem sajnálta az esőt sem a résztvevőktől. A sok szervezett program mellett a kórus tagjai megpróbáltak időt szakítani a helyi értékek megismerésére és a nevezetességek felkeresésére is. Braga mellett Portóba is eljutottak, ahol az építészeti különlegességek megtekintése után az Atlanti-óceánhoz is ellátogattak.

Bár a korosztály nem feltétlenül azonos, a két kórus – a CAUM és az Esterházy Énekegyüttes – mégis jól megtalálta a közös hangot egymással, így a jövőben is szeretnének programokat tervezni. Ez a turné mindig is fontos és különleges helyet foglal majd el a kórus életrajzában, hiszen elmondhatják: véletlenek márpedig nincsenek.