Magyarérettségi: az első nagy próba

Ma reggel országszerte megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségik – a tatai Református Gimnáziumban pedig nem mindennapi hangulatban indult az érettségi napja. Itt ugyanis nem csupán a szokásos izgalom és kapkodás jellemezte a reggelt, hanem egy közös éneklés és áhítat is, amely lelki útravalóként szolgált a diákok számára, mielőtt elfoglalták volna helyüket az osztálytermekben.

A magyar irodalom és nyelvtan érettségivel indult az írásbeli időszak. A tatai refi diákjaival izgultuk végig az első perceket

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A reggeli csendes percek után mi is elkísértük a vizsgázókat a termekbe. Az asztalokon minden a szabályzat szerint: személyi igazolvány, toll, egy palack víz, némi nasi. Meglepő módon semmi kabala. Talán a közösség ereje, talán a csendes reggeli áhítat pótolta az ilyenkor megszokott plüssfigurákat.

Elkezdődött az érettségi

Egy gyors eligazítás után már osztották is ki a feladatlapokat. Először csak a neveket kellett felírni mindegyik lapra, összesen 36 oldalra. A fiatalok arcán feszültség és kíváncsiság keveredett és mi is velük együtt izgultuk végig az első perceket. A legtöbben titkon remélték, hogy novellaelemzés lesz a feladat, különösen Mikszáth Kálmán nevét emlegették gyakran. Mások József Attilára tippeltek. Egy biztos: mindenki bízott benne, hogy olyan tétel kap, amire fel tudott készülni.

Koros Gábor Kálmán, az iskola igazgatóhelyettese a Kemma.hu kérdésére elmondta: a gimnáziumban összesen 82 diák kezdte meg hétfőn az írásbeli vizsgát, mindannyian középszinten. Az emelt szintű érettségiket a kormányhivatal által kijelölt intézményekben írják a tanulók. A tatai iskolában ma főként matematika-, ének- és testneveléstanárok felügyeltek, hiszen – mint azt megtudtuk – az adott tantárgy oktatói nem lehetnek jelen a vizsgán.

Holnap a matematika érettségivel folytatódik az írásbeli időszak. A feladatlapokat minden nap kora délután hozza nyilvánosságra az Oktatási Hivatal – ilyenkor sok diák ül össze újra, hogy átbeszéljék, vajon sikerült-e eltalálni a megoldásokat. Ez a néhány hét most a tanulásról, a feszültségről és a kihívásokról szól – de utána jön a jól megérdemelt vakáció, amikor már egy kicsit minden végzős úgy érezheti: megtette az első igazi lépést a felnőtté válás útján.