Eperszezon: megtaláltuk a legolcsóbb epret - soroljuk, hol mennyibe kerül

Ennyiért veszik az eladók az epret a nagybani piacról

Az agroinfo.hu-n elérhető a nagybani piacok eperárainak alakulása. A kimutatás mind a hazai, mind az import eper árainak változását mutatja. A legutóbbi, május 5-i jelentés szerint a nagybani piacokon a hazai epret 1600-2400 forint közötti kilós áron szerezhették be a viszonteladók. Az import eper ára 1500-1600 forint/per kiló körül mozog. Így már látható, miért kerül annyiba a hazai eper jelenleg, hiszen sokan a nagybani piacokról szerzik be az árut. A szabadföldi szeddmagad-szezon pedig mostanában indul csak be.