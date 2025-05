Földet venne? Itt egy hatalmas eladó telek 1 millió alatt a Bakonyalján

Kisbéren most egy eladó telek várja azokat, akik nagyban gondolkodnak, de nem akarnak mélyen a zsebükbe nyúlni. Ez az ingatlan 1708 négyzetméteres területen helyezkedik el, mégis csupán 990 ezer forintot kérnek érte. A kertvárosias környezet, a szántó besorolás, valamint a hétvégi házas övezet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a telket valódi befektetésként is érdemes legyen számításba venni.

Ez az eladó telek Kisbéren hatalmas mérete ellenére rendkívül olcsó

Forrás: Ingatlanbazár

Eladó telek: minden, amit a kisbéri befektetésről tudni kell

Ahogy az Ingatlanbazár hirdetése is írja, a telek szántó besorolású, jelenleg is művelés alatt áll, így az új tulajdonos máris egy gondozott ingatlant vehet át. A 1708 négyzetméteres terület ideális lehet azoknak, akik saját otthon vagy akár hétvégi ház építésében gondolkodnak, hiszen a telek 15 százalékos beépíthetősége ezt lehetővé teszi. A szomszédságban tartós lakhatásra berendezkedett családok és hétvégi házas telkek találhatók, így a társaság és a nyugalom is adott.

A telekhez tartozik egy 4,3-as aranykorona besorolás is, ami főleg azoknak fontos, akik a mezőgazdasági hasznosítást is szem előtt tartják. Az eladó telek téglalap alakú, szélessége 11 méter, talaja homokos, ami kertészkedéshez vagy kisebb gazdálkodáshoz ideális.

Villany és hálózati víz az utcában fellelhető, így az alapvető infrastruktúra könnyen kiépíthető. A városközpont pedig gépjárművel rövid idő alatt elérhető, így a csendes, kertvárosias környezethez nem társul teljes elszigeteltség.

Akárcsak a korábbi tatai tó melletti ingatlan, egy ilyen eladó telek nem mindennapi lehetőség a Bakonyalján, főleg ebben az ársávban: az eladó ingatlan ára mindössze 580 Ft négyzetméterenként, így nem csak magáncélra, hanem befektetésként is kiemelkedő választás lehet.