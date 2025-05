Elegancia a múltból, lehetőség a jelenben: eladó Almásfüzitő rejtett gyöngyszeme

Van az az érzés, amikor belépsz valahová, és azonnal elfelejted, hogy hol vagy. Nem kávézó. Nem étterem. Egy másik világ. Az Ingatlanbazár.hu hirdetése szerint egy 1920-as éveket idéző, ódon eleganciával megálmodott vendéglátóhely Almásfüzitőn, most eladó ingatlanként keresi új gazdáját. És nem akárkit. Ha valaha is szerettél volna egy stílusos, titkos klubot, egy klasszikus szalonhangulatú kávézót vagy egy elegáns tematikus bisztrót nyitni – akkor most figyelj!

Kivételes almásfűzitői eladó ingatlan keresi gazdáját

Forrás: ingatlanbazar.hu

A gyönyörű beltér maradásra bír

A falakon kézzel festett térképes világ, vitorlásokkal, világítótoronnyal és aranyló fényekkel. A székek és kanapék olyanok, mintha egy századelős úri klubból költöztek volna ide. Csiszolt tükrök, antikolt bútorok, valódi fa, bőr és textil. Az egész tér úgy van kialakítva, hogy aki betér, az maradni akarjon, és ne csak egy kávéra.

Az elegáns enteriőr bárkit maradásra bír

Forrás: ingatlanbazar.hu

Lehetőségek tárháza az eladó ingatlan

Egy másik teremben sötétebb tónusok, mélykék fotelek, díszített ajtók és különleges falpanelek teremtenek intim hangulatot. Akár jazzklubként, borbárként vagy tematikus eseménytérként is működhet, a fantáziának itt tényleg semmi sem szab határt.