Házak 10 millió alatt: 5 gyönyörű opció a közelünkben

Kevés dolog izgalmasabb, mint egy igazán olcsó eladó ház reményében böngészni az ingatlanhirdetéseket, akár befektetésként vagy jövőbeni otthonaként keres valamit. Korábban a luxus opciókat is megnéztük, most pedig rátérünk a lehető legjobb ajánlatokra. Ahogy az Ingatlanbazár kínálatából is látszik, Komárom-Esztergom területén még mindig akadnak meglepően alacsony árú családi házak, présházak vagy akár zártkert besorolású lehetőségek. Az eladó házak között akad felújításra szoruló ingatlan éppúgy, mint olyan eladó ingatlan, amely már most is lakható vagy csak néhány átalakítást igényel.

Meglepő ajánlat Tatabányán

Forrás: Ingatlanbazár

Eladó házak 10 millió alatt

Tatabányán, a Fő téren nem mindennapi lehetőség bukkant fel: egy 49 négyzetméteres, 2 szobás családi ház, amely éppen felújítás alatt van, mindössze 10 millió forintért. A felújítás legfontosabb részei – például a villany- és vízvezetékek cseréje, illetve a műanyag nyílászárók – már megtörténtek, így a következő tulajdonos teljesen saját igényei szerint fejezheti be a burkolást, festést és az egyéb részleteket. Bár a telek méretéről nincs információ, minden adott ahhoz, hogy valaki modern otthont varázsoljon ebből a felújítás alatt álló családi ház típusú eladó ingatlanból.

Igazán otthonos és hangulatos ez a kis présház Szomód-on

Forrás: Ingatlanbazár

A természetbe vágyók figyelmébe ajánlott a szomódi Új-hegyen eladó présház, amely zártkert besorolású, mégis jól lakhatóvá alakítható. 55 nm, 2 szoba, hatalmas, 1651 négyzetméteres telek gyümölcsfákkal és szőlőtőkékkel, panorámás erkély, pince – ennél romantikusabb eladó családi ház Komárom-Esztergom vármegye területén aligha akad ennyi pénzért. A házban már van villany, a fűtés fatüzelésű kályhával vagy kandallóval megoldható, azonban víz nincs.

Bakonyszombathely is tartogat meglepetéseket, családoknak az iskolai miatt is kitűnő választás

Forrás: Ingatlanbazár

Bakonyszombathelyen azok találnak igazi gyöngyszemet, akik nem riadnak vissza a felújítás szó hallatán. Itt egy 160 négyzetméteres, jelenleg is teljes felújításra szoruló ingatlan kínálkozik, amely eredetileg gazdasági épület volt, később bővítették, így akár többféle funkcióra is alkalmas – lehet belőle lakóingatlan, de akár raktár, műhely, vagy befektetésként is szóba jöhet. A mindössze 202 négyzetméteres telek miatt a kert ugyan kicsi, de a ház alapterülete ezt ellensúlyozza. A közművek rendelkezésre állnak (víz, villany, csatorna, gáz), a fűtés gázkazánnal megoldott, de mindenképpen teljes körű felújítás vár a leendő tulajdonosra.