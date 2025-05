Gyönyörű Duna-parti panorámája van ennek az eladó lábatlani étteremnek

Az ingatlan.com-on azt is leírták, hogy az épület kőből és téglából készült, egy szintes, nettó hasznos alapterülete 407 m². Az ingatlanhoz tartozó telek 1645 m², mely rendezett, az épület mögötti terület betonozott és kavicsos, a többi pedig füvesített. A házhoz egy hűtőkamra is tartozik. Az épület összközműves, ipari árammal ellátott, a fűtést gázkazán biztosítja. A vendéglátó tér burkolata kerámia, a többi helyiség járólappal burkolt. A konyha tágas, jól felszerelt, és rendelkezésre állnak raktárak, tárolók, valamint előkészítő helyiségek. A teljes berendezés a vételár részét képezi. Az épületben jelenleg dohánybolt működik, amelyet a bérlő a jövőben is üzemeltetne.

Forrás: ingatlan.com