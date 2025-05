Újra itt a dengue-láz: halált okozhat a szúnyogcsípés

Ahogy korábban mi is megírtuk, újra felbukkant hazánkban a veszélyes dengue láz. Az elmúlt hetekben három, Indonéziából hazatért nőnél diagnosztizálták a betegséget, akikről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéseiben is olvashattunk. A dengue-vírus egyre gyakrabban okoz import eredetű megbetegedést, de a szakemberek folyamatosan figyelik a helyzetet, mivel az ázsiai tigrisszúnyog már Európában is megjelent, és potenciálisan terjesztheti a vírust.

A dengue láz akár halálos kimenetelű is lehet

Fotó: Joao Paulo Burini / Forrás: Getty Images

A dengue-láz terjedése és veszélyei

Ahogy a VAOL cikke is beszámolt róla, a dengue láz egy vérzéses láz, amelyet a dengue-vírus okoz, amit főként szúnyogok – köztük az egyiptomi csípőszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog – terjesztenek. A betegség két fázisban jelentkezhet: a klasszikus dengue láz és a súlyosabb, úgynevezett dengue-sokk szindróma formájában.

Ez utóbbi akár életveszélyes is lehet, hiszen a szervezetben vérzést, a vérerek szivárgását, és a vérlemezkék számának drasztikus csökkenését okozhatja. Emiatt nem véletlen, hogy a köznyelvben „csonttörő láz” néven is ismert, hiszen a tünetek között borzasztó izom- és ízületi fájdalmak, fejfájás, láz és kanyaróhoz hasonló bőrkiütések is szerepelnek.

A legutóbbi esetek mindegyikét diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok erősítették meg, amelyek egyértelműen a dengue-vírus jelenlétét mutatták ki. Jellemzően azoknál lép fel import eredetű megbetegedés, akik a betegség lappangási idejében trópusi területeken, például Indonéziában tartózkodtak.

Az elmúlt időszakban két nő – egy 49 éves, Győr-Moson-Sopron vármegyében élő és egy 52 éves, Fejér megyei nő – szintén Indonéziából érkezett haza, majd diagnosztizálták náluk a betegséget. Néhány héttel később egy 55 éves, Pest vármegyében élő nőnél is kimutatták a vírust, szintén indonéziai útja után.