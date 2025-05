A család erejére épít várost Tata +fotók, videó

A család nemcsak az élet alapja, hanem egy város erejének záloga is – fogalmazott Michl József, Tata polgármestere a Családbarát Települések Expo megnyitóján. A rendezvényt május 10-én tartották a Güntner Arénában, ahol egész napos szakmai programokkal és színes családi eseményekkel várták az érdeklődőket.

A Családbarát Települések Expo Tatán kerekasztalbeszélgetésekkel indult, délután pedig a tánccá és a zenéé volt a főszerep

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szervezésében megvalósult eseményen több kormányzati vezető is köszöntőt mondott. Jelen volt és felszólalt Fűrész Tünde, a KINCS elnöke, dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, valamint Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Összegyűltek a családbarát települések

A megnyitón továbbá beszédet mondott dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében. A térségi politikai vezetők közül Bencsik János országgyűlési képviselő, valamint dr. Kancz Csaba főispán is részt vett a rendezvényen. Michl József, Tata polgármestere a Kemma.hu-nak nyilatkozva személyes élményt is megosztott: nagy családban nőtt fel, öten voltak testvérek, neki pedig öt gyermeke van.

– Számomra természetes, hogy a család mindennek az alapja. Az az erő, ami támaszt ad és hátteret biztosít az élethez – ugyanúgy, ahogy egy város működéséhez is. Egy nagyvárosban is ezekből a kis családokból épül fel a közösség, az ő erejük határozza meg, milyen lesz maga a város is – fogalmazott a polgármester.