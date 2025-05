„Óriási diadal volt, nem bunda” - állítja a volt válogatott csatár

Abban a szezonban a Ferencváros és a Tatabánya is inkább a bennmaradásért vívott nagy harcot, a középmezőnyben is csak ideig-óráig tudott felbukkanni. A bunda, vagyis megbeszélt eredmény, gyanúja azért vetődhetett fel, mert a Fradi a 28. fordulóban 2-0-ra legyőzte a Debrecent, és eldőlt, hogy NBI.-es marad. Ellenben a Tatabánya azon a játéknapon egy pontot szerzett idehaza a Videoton ellen, így a kék-fehéreknek nyerniük kellett ahhoz, hogy ne az utolsó fordulóban, az ezüstérmes Győr otthonában kelljen remegő gyomorral pályára lépniük.

Bunda, bunda - zúgott 25 ezer torokból azért, mert a Tatabánya 2-0-ra győzött az Üllői úton a Fradi ellen

Forrás: 24 Óra archívum

De mielőtt felidéznénk a meccs és a „harmadik félidő” történéseit, azt eláruljuk, hogy a Tatabánya az utolsó felvonásban 2-1-re nyert Győrben, a Ferencváros ugyanilyen arányban kikapott Szegeden, így Lakat Károly tanítványai a Fradit megelőzve a 12. helyen végeztek. Végül az Eger és a sereghajtó, a már jóval korábban elbúcsúzó Szeged esett ki. A bajnokságot utcahosszal nyerte a Honvéd, a Rába ETO ezüstérmes lett, a Videoton szerezte meg a bronzot. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a második helyezett ETO és a kieső Eger között mindössze 11 pont különbség volt a tabellán. Egyébként a Tatabánya ebben a szezonban ezüstérmes lett a Magyar Kupában, a következő idényben indulhatott az UEFA Kupában (amit ma Európa Ligának nevezünk – a szerző), ahol az első körben már búcsúzott is, az osztrák Rapid Wien 6-1-es összesítéssel jutott tovább.

De akkor most ugorjunk vissza az FTC-Tatabánya mérkőzésre! A 30. percben Hermann, a 47. percben pedig Vincze István szerzett gólt, így a Bányász nyert 2-0-ra. A találkozó utáni beszámolókból az is kiderült, hogy a tatabányai siker következménye volt az is, hogy a metrón először néhányan az utasokkal „szemtelenkedtek”, majd

vandál módon megrongálták a 252-es pályaszámú kocsit. Letépték a belső burkolatát, szétverték a villanybúrákat, kitépték a foglalatokat, szétszedték és felhasogatták az üléseket.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Facebook-oldalán a következő történet is olvasható:

A BRFK "EBEDLI" fedőnevű ügynöke, aki ekkor éppen sorkatonai szolgálatát töltötte, ott volt a mérkőzésen, és jelentett is: A június 1-én megrendezésre került FTC-Tatabánya labdarúgó-mérkőzésen közvetlen barátommal kint voltam.

...A meccs folyamán a közönség az idő teltével egyre jobban kifejezte nem tetszését, amely hangos "bunda" bekiáltással nyilvánult meg. Ezen kívül részemről ismeretlen személyek a liverpool-i szurkolókkal kapcsolatos szimpátiájuknak adtak hangot. A mérkőzés színvonaltalansága miatt B. Sándorral és a F. Erikával a 36. percben a Nagyvárad téri kijáraton elhagytuk a stadiont

...A metróban történt sajnálatos eseményekről már a laktanyában sajtó útján értesültem.

Megjegyezzük: az akkoriban a Ferencvárosban focizó Ebedli Zoltán nem lépett pályára azon a mérkőzésen.