Most mindenben segítünk, így cselekedj, ha külföldi autóval ütközöl

Sajnos a közlekedés mindennapos velejárója a baleset. De mit tegyél akkor, ha külföldi autóval karamboloztál? Most erre is megadjuk a választ és a segítséget. A legfontosabb, hogy ha van sérült, akkor mindenképp értesítsd a mentőszolgálatot!

Bármikor részese lehetsz egy balesetnek, nem kizárt, hogy külföldi autóval karambolozol

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Baleset külföldi autóval? Így cselekedj

Ha baleset ér bennünket, nagyon fontos, hogy biztosítsuk megfelelően a helyszínt, hogy elkerüljük a további sérüléseket. A legfontosabb aranyszabály, hogy sosem szabad elhagyni a helyszínt, főleg akkor ne, ha mi okoztuk a szerencsétlenséget. Ha valaki mégis így tesz, akkor a helyszín elhagyása súlyos következményeket vonhat maga után, figyelmezetett a vezess.hu.

Ha már biztosítottuk a helyszínt, kezdetét veheti a dokumentálás. Érdemes minél több fotót készíteni a károsult autókról. A balesetben érintett másik járműről igyekezzünk minél több információt szerezni, így érdemes felírni a rendszámát, az autó típusát, és a másik sofőr adatait is kérjük el. Abban az esetben, ha balesetezünk, akkor kötelesek vagyunk a személyazonosságunkat hitelt érdemlően igazolni, lakcímünket és rendszámunkat, illetve a biztosítónk adatait közölni a másik érintett féllel. Ha külföldi autóval ütközünk, ez macerásabb, azonban a rendszámot és az autó tulajdonságait mindenképpen rögzítsük.

Külföldi rendszámú autó esetén mindenképpen célszerű a rendőrséget értesíteni, hogy pontosan azonosítani lehessen a jármű adatait. Továbbá azért is lehet kulcsfontosságú a rendőri jelenlét, mert mert a balesetről készített jegyzőkönyv jelentősen megkönnyebbítheti a biztosítóval történő ügyintézést. Ha rendelkezünk az Európai Unióban használt és elfogadott kék-sárga baleseti bejelentővel, akkor annak segítségével a baleset résztvevői is tudják rögzíteni a körülményeket. Ahogy a vezess.hu is írja cikkében, ez a külföldi autós karambolnál is alkalmazható. Fontos, hogy a saját és a másik fél biztosítóját is mihamarabb értesítsük.

Akkor bonyolultabb a helyzet, ha a baleset másik részvevője nem EU-s jármű. Ilyen esetben először írni kell a baleset helye szerinti EU-tagállam Gépjármű-biztosítási Szövetségének, hogy adja meg a másik autó biztosítójának úgynevezett levelezőpartnerét. Ha a levelező ismert, akkor ott érdemes megtenni a kárbejelentést. Ha a levelező nem ismert, annak adatairól a MABISZ honlapjáról lehet tájékozódni. Ha a másik jármű bérautó, abban az esetben igyekezzünk felvenni a kapcsolatot a járművet kiadó szolgáltatóval is.