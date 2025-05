Felhőtlen ég, szikrázó napsütés: irány a Balaton!

A parkolás kíván már egy kis türelmet és leleményességet, legalábbis, ha nem akarsz fizetni érte, de néhány plusz kör belefér, hiszen hová rohannál? A hosszú hétvégén elég időd van élvezni a korai nyarat, ami május elsejére megérkezett a Balatonra. A Balaton programok pedig egész hétvégén várnak.

Balaton programok a hosszú hétvégén: fürdés, napozás és majális

Fotó: kemma.hu

A part lassan megtelik a családokkal, párban, vagy szólóban sétálgatókkal, a sorok még elviselhetők a sorra megnyitó büféknél és most még a kerékpárútról letérő, de leszállni nem akaró bringásokat is kellő türelemmel kerülgeted. A napozóágyakhoz elég korán kell érkezni és sokan még nem készültek fel kellőképpen, így csak a nadrágszárat tudják feltűrni, de még többen már le is dobták a textilt és fürdőruhában élvezi az első nyári napsugarakat. Hogy visszavonhatatlanul megkezdődött a fürdési szezon, azt ma már nem az egyre népszerűbb hidegvíz merülők reprezentálják, hanem a part menti tocsogóban megjelent apróságok és a sűrűn sorakozó fürdőlepedők - a gazdáik a vízben lubickolnak. Bár a Balaton vízhőmérséklete még 17-18 fok körül van, a napközbeni 25-26 fokban sokan megpróbálkoznak vele.

Birtokba vették a családok a Balaton-partot

Fotó: kemma.hu

Balaton programok a hosszú hétvégén

Aki betelt a Balaton természetes szépségével, az egyre locsogó tó és a nádas hangjával, sok jó program közül választhat a hosszú hétvégén. A mai programokat itt találod: https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2025/05/majus-1-programok

Ma kezdődik és vasárnapig tart a Szigliget Várudvarban a 35. MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét eseménysorozat. A tavaly ősszel meghirdetett felhívásra 42 országból összesen 624 film érkezett, amelyek közül 70-et láthatunk a fesztiválon. A filmek mellett izgalmas zenei és kulturális programok várnak: jazz-, világzenei, etno- és folk koncertek, táncház, fotókiállítás, irodalmi beszélgetések, fényfestés és családi programok.

Csütörtökön és május 3-án, szombaton Keszthely történelmi városrészeinek izgalmas történeteit ismerhetjük meg.

Balaton programok a hosszú hétvégén:az aktív pihenés, az evezés, fürdés is feltölt

Fotó: kemma.hu

Ezen a hétvégén rendezik meg a Japán Művészeti Napokat a tapolcai Művészkertben. Megismerkedhetünk a tusfestészettel, a linómetszéssel, a textilfestéssel és a könyvkötéssel, de elsajátíthatjuk a zöld tea készítésének tudományát, és Japán nemzeti madarának, a darunak a festésében is kipróbálhatjuk magunkat, de a japán filmklubhoz is csatlakozhatunk.