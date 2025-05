Bevált Baba Vanga hátborzongató jóslata, szörnyű, ami ránk várhat ezután

Nostradamus a pápáról jósolt

Korábbi cikkünkben mi is megírtuk, hogy nem csak Baba Vanga, hanem Nostradamus is tett meghökkentő jóslatokat, amik ráadásul Ferenc pápa utódjáról is szólhatnak: a híres jövendőmondó szerint egy sötétebb bőrű új pápa megjelenése is lehetséges. A Szent Malakiás-jóslat szerint pedig a végső pápa neve (Péter) utalhat akár a magyar bíborosra, Erdő Péterre is.