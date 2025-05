ATM-csapda: erre figyelj, hogy ne bukd el a pénzed!

Az ATM-ek mostanság amúgy is kereszttűzben vannak, nemrég arról írtunk, hogy az esztergomi járás mely településein szeretnének automatát. Viszont sokan nem is sejtik, milyen apró részleteken múlhat a készpénzfelvétel költsége az ATM használata során. Könnyen lehet, hogy egyetlen tranzakcióval nem tudjuk felvenni a kívánt összeget, mivel a bankjegy darabszáma vagy az ATM limit okoz meglepetést. A bankjegyek összetétele vagy a készpénzfelvételi keret is keresztülhúzhatja a számításaidat.

Érdemes vigyázni, ugyanis az ATM-ek különböző limitekkel rendelkezhetnek a készpénzfelvétel tekintetében

ATM limit: ezért nem mindegy, hogy milyen címletben jön ki a pénz

A femcafé cikkének példája szerint akár egyetlen rossz döntés miatt is el lehet bukni az ingyenes készpénzfelvétel előnyét: ha az ATM például csak 25 ezer forintot ad ki egyszerre, de 50 ezer kellene, könnyen lehet, hogy két tranzakcióra lesz szüksége. Ez pedig odáig vezethet, hogy hamarabb eléri az ember az ingyenes készpénzfelvételi keret végpontját, mint gondolná – így a készpénzfelvétel váratlanul költségessé válhat.

Az OTP által üzemeltetett ATM-ek maximum 40 bankjegyet adnak ki egyszerre, ami kizárólag ezresek esetén 40 ezer forintot jelent egy tranzakcióval. K&H-nál a kiadható bankjegyek száma 50 és 200 közötti, bár általában 50 bankjegy a felső határ. Az UniCredit és a K&H automatái egyaránt legfeljebb 50 bankjegyet adnak ki, így például húszezresekből akár egymillió forintot is fel lehet venni egy lépésben.

A készpénzfelvételnél számít az is, hogy a bankjegy új vagy használt – a K&H szerint ez logisztikai kérdés, de mindenhol az MNB rendelet szerinti forgalomképes bankjegyek kerülnek a gépekbe. Az OTP-nél külön figyelnek arra, hogy csak olyan bankjegy kerüljön az ATM-ekbe, amelyeket az MNB bevizsgált szoftvere forgalomképesnek ítélt. Az UniCredit szerint a kiadható bankjegyek számát nem befolyásolja, hogy új vagy használt bankjegy van az ATM-ben.

Az egész készpénzfelvételi folyamat tehát sokkal több tényezőtől függ, mint gondolnánk. Érdemes mindig tájékozódni arról, hogy az adott banknál és ATM-nél pontosan milyen pénzfelvételi szabályok, ATM limit, illetve tranzakciós korlátok vonatkoznak ránk, mert a bankjegy száma, a készpénzfelvételi keret és az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége között könnyen elveszíthetjük az ingyenes felvételi lehetőségeinket.