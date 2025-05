Szó szerint aranyat érhet a kidobott kacat: ezt keresd otthon!

Sokan anélkül válnak meg a megunt elektronikai hulladékuktól, hogy tudnák, valódi arany rejtőzik bennük. Különböző elektronikai eszközök, például mobiltelefonok és számítógépek belsejében ott lapul az arany, pedig a legtöbben a lomtalanításkor gondolkodás nélkül kidobják ezeket. Érdemes azonban figyelemmel követni az arany árfolyam változásait, mert a szemétbe hajított eszközök értéke akár egy aranyrögével is felérhet!

Arany árfolyamon kelhetnek el bizonyos elektronikai eszközök alkatrészei

Fotó: StephanHoerold / Forrás: Getty Images

Régi eszközök arany árfolyamon?

Ahogy a Startlap.hu is megírta, a svájci kutatók elképesztő áttörést értek el: környezetbarát módszert dolgoztak ki az arany kinyerésére elektronikai hulladékból, amiben a sajtgyártásból származó tejsavó és benne lévő fehérjerostok játsszák a főszerepet.

Az elektronikai eszközök aranytartalma nem csak a mobiltelefonokra vagy számítógép alaplapokra vonatkozik – az arany sok más mindennapi tárgyban is felbukkanhat, például bankkártyákban, fogtömésekben, kozmetikai termékekben vagy akár régi fényképezőgépekben is. Ezek az értékes darabok gyakran végzik hulladéklerakókban, pedig az arany újrahasznosítása nem csak gazdaságos, de környezetbarát is.

A svájci kutatók módszere szerint savas oldással választják le az aranyat az eszközökről, majd a tejsavó fehérjerostjai segítségével szűrik ki a nemesfémet – vagyis egyszerre csökken a szemét mennyisége és nő a fenntarthatóság. Az eljárás végén az arany összeolvasztásával valódi aranyrög keletkezik.

Nem elhanyagolható az sem, hogy húsz darab régi alaplapból a kutatók 450 milligramm 22 karátos aranyat tudtak visszanyerni. A legújabb számítás szerint ez a módszer ötvenszeres nyereséggel is járhat minden befektetett dollár után, ami enyhén szólva elképesztő.

Habár ez talán sokkal egyértelműbb, de nemrég egy szakértőtől tudhattuk meg, hogy melyik különleges, vagy régi pénzek érhetnek még rengeteget. A cikkben megszólaló numizmatikus állításai sokkolóak lehetnek, ugyanis meglepő módon nem mindig az arany a nyerő.