Öt magyar anya, akiket mindenki ismer

Anyák napja mindig különleges alkalom, amikor a figyelem a családok legfontosabb tagjaira, az édesanyákra irányul. Magyarországon is számos olyan híresség él, akik nem csak tehetségükkel, hanem anyai szerepükben is helytállnak. Most öt olyan magyar anya életébe engedünk bepillantást, akik a rivaldafényben is megőrizték családi értékeiket.

Anyák napja minden anya megbecsülésének napja, legyen szó akár hírességekről, vagy hétköznapi hősökről

Fotó: M Swiet Productions / Forrás: Getty Images

Anyák napja: 5 magyar anya, akik példát mutatnak

Liptai Claudia

A televíziós műsorvezető, színésznő és médiaszemélyiség Liptai Claudia neve szinte mindenki számára ismerős. Két gyermek édesanyja: Panka lányát Gesztesi Károlytól, Marcell fiát pedig Pataki Ádámtól szülte. Claudia rendszeresen beszél arról, mennyire fontos számára a család, és hogy a gyerekek mellett is igyekszik időt szakítani önmagára és a karrierjére. Anyák napja alkalmából gyakran posztol közös képeket gyermekeivel, és inspiráló üzeneteket oszt meg követőivel.

Rubint Réka

A fitneszvilág egyik legismertebb arca, Rubint Réka három gyermek édesanyja, és férjével, Schobert Norberttel közösen építették fel sikeres vállalkozásukat. Réka sosem titkolta, hogy a család az első számára, és mindent megtesz azért, hogy gyermekeinek egészséges, szeretetteljes környezetet biztosítson.

Oroszlán Szonja

A Jászai Mari-díjas színésznő, Oroszlán Szonja, bár ritkán beszél magánéletéről, köztudottan nagyon szoros viszonyt ápol édesanyjával, és példaképként tekint rá. Szonja a közösségi médiában is gyakran oszt meg megható üzeneteket anyák napja alkalmából, ezzel is hangsúlyozva, mennyire fontos számára a családi kötelék.

D. Tóth Kriszta

Az ismert újságíró, író, televíziós műsorvezető, D. Tóth Kriszta egy kislány, Lola édesanyja. Kriszta a WMN online magazin alapítójaként és vezetőjeként is rendszeresen ír az anyaságról, a női szerepekről és a családról. Anyák napja közeledtével gyakran oszt meg személyes történeteket, amelyek sokak számára adnak erőt és inspirációt.

Szinetár Dóra

Az énekesnő és színésznő, Szinetár Dóra három gyermek édesanyja, és mindig hangsúlyozza, hogy a család az első az életében. Dóra nyíltan beszél arról, milyen kihívásokkal jár a szülői lét, és hogyan próbálja meg összeegyeztetni a munkát a családi élettel. Az anyák napja számára is különleges alkalom, amikor gyermekeivel együtt ünnepelhet.