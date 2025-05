A 10 legszebb anyák napi idézet híres magyaroktól

Bár minden jó érzésű ember nem csak egy napon figyel oda édesanyjára, ugyanakkor május első vasárnapján mindenki igyekszik kiemelten kifejezni érzéseit szeretett szülője iránt. A magyar nyelv egyébként is gyönyörű, és elképesztő művelői születtek már nemzetünk történelme során. Tőlük hoztunk el most 10 idézetet, amit akár kézzel is leírhatunk édesanyánknak szeretetünk kifejezése gyanánt. A megható pillanat anyák napja alkalmából garantált.

Anyák napja jó alkalom arra, hogy különösen kifejezzük szeretetünket az iránt, aki világra hozott minket

Fotó: Choreograph / Forrás: Getty Images

A legszebb idézetek anyák napja alkalmára

Jókai Mór, a 19. század egyik legnagyobb magyar regényírója, a márciusi ifjak egyike, a „nagy magyar mesemondó”, aki ráadásul Komáromban született, így fogalmazott

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret.

Bartos Erika, kortárs magyar író, építészmérnök, a Bogyó és Babóca, valamint az Anna, Peti és Gergő könyvsorozatok szerzője, ezt írta:

Anya, anya, édesanya, nem ölel úgy senki más, anyák nélkül mit sem érne ez a kerek nagyvilág.

Bolyai Farkas, magyar matematikus, polihisztor, a Magyar Tudós Társaság tagja, a híres Bolyai János édesapja ezt jegyezte le:

Anya! Felséges szent név! Egy szebb titulus, fontosabb hivatal nincs.

Szilvási Lajos, József Attila-díjas magyar író és újságíró, a 20. század második felének egyik legolvasottabb magyar szerzője így gondolta:

Egy kisgyereknek, egy kisfiúnak is, százszor inkább az anyjára van szüksége, mint az apjára.

Pázmány Péter, magyar jezsuita szerzetes, esztergomi érsek, teológus, bíboros, író és költő úgy fogalmazott:

Nem lehet nagyobb szeretet, szüntelenebb szorgalmatosság, fáradságosabb munka, éjjeli és nappali nyughatatlanság, mint az anyáknak magzatuk körül való dajkálkodásában.

Kodály Zoltán, világhírű magyar zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató, a Kodály-módszer megalkotója ez mondta el:

Az anya nem csak a testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel.

Herczeg Ferenc, a két világháború közötti Magyarország egyik legismertebb írója, az Új Idők folyóirat alapítója és szerkesztője ezt írta:

Egyetlen igazi kincsed van, az édesanyád, aki mindennap meghalna és feltámadna azért, hogy te élhess. Őrizd meg a végső pillanatig, és utána is.

Dsida Jenő, erdélyi magyar költő, a 20. század első felének jelentős lírikusa, a magyar kisebbségi költészet kiemelkedő alakja ezt gondolta:

Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Márai Sándor, Kossuth-díjas magyar író, költő, újságíró, a polgári magyar irodalom egyik legnagyobb alakja eképp fejezte ki érzelmeit:

Az anyai szív a legmélyebb kút, amelyből a szeretet soha nem apad el.

József Attila, a magyar irodalom egyik legeredetibb, legkiemelkedőbb költője, posztumusz Kossuth-díjas, így érzett:

Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér.

Az idézetek alapján egy dolog biztos: a legnagyszerűbb magyarok is odáig és vissza voltak édesanyjukért, és szinte biztos, hogy nem lennének ma történelmünk, kultúránk és eredményeink alapkövei, ha nem számíthattak volna arra, aki világra hozta őket. Mi se felejtsük el ezt, és igyekezzünk az élet minden napján emlékezni erre, ne csak május első vasárnapján.