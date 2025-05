Végre a gyalogosok is biztonságban lesznek a 103-as úti vasúti átjáróban

A 103-as főút táti szakaszán lévő vasúti átjáróban a régóta várt járdát építik ki. Az átkelőnél más fejlesztések is történnek.

Zebrákat, járdákat és új buszmegállót alakítanak ki. A 103-as főút vasúti átjáróján időszerű fejlesztések valósulnak meg, biztonságosabb lesz.

Fejlesztik a 103-as főúti vasúti átjárót

Az Esztergom-Komárom vasútvonal a 103-as főutat keresztezi Tát belterületén, az itteni vasúti átjárón sűrű a forgalom. Ám az átjáróban eddig nem volt kiépített járda a gyalogosoknak. A kiépítés azonban néhány hete elkezdődött, már látszik a 10-es úttól induló, jelenleg még murvás járda nyomvonala.

A fejlesztéssel egy időben –mint a táti polgármesteri hivataltól megtudtuk – egy zebrát is kialakítanak az átjáró felé a 10-es főúton, épp ott, ahol eddig is átjártak a gyalogosok, csak zebra nem volt felfestve számukra. Egyúttal kiszélesítik a meglévő buszmegállót is, buszöblöt építenek és megemelik a peront, így kényelmesebb lesz az utasoknak a felszállni a buszokra. A buszmegállóból is vezet majd egy járda a vasúti átjáró irányába.

Zebrákat, járdákat és új buszmegállót alakítanak ki. A 103-as főút vasúti átjáróján időszerű fejlesztések valósulnak meg, biztonságosabb lesz.

Forrás: 24 Óra

A vasúti átjáró autósforgalma igen nagy, pláne, amióta főúttá nyilvánították az út ezen szakaszát is, hiszen az M1-esről Esztergom felé közlekedő teherforgalom egy része errefelé közlekedik. Gyakran előfordul, hogy egy-egy kamion érkezésekor a szembejövő autósok méterekkel előbb megállnak, bevárják a teherautót, mert nem férnek át egyszerre az átjárón. Úgy tudjuk, az átjáró szélesítése is tervben van a közeljövőben.