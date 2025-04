Drámai a helyzet Tatabányán: mindent elöntött a víz, beszakadhat az út, megindult a föld

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a heves esőzések és zivatarok több helyen is károkat okoztak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelemnek több helyszínre kellett kivonulnia – így például Mányba, Oroszlányba és Héregre is. Az ítéletidő nemcsak térségünkben okozott problémákat: máshol óriási jégesőt és pusztító árvízet is jelentettek.

Forrás: Gál Csaba/Facebook

A zivatarok Tatabányán is nagy károkat okoztak

Gál Csaba, a tatabányai Fidesz-KDNP frakció vezetője a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Tatabányán is több helyen keletkeztek károk az esőzés következtében. Főként a Cseri lakótelepről érkeztek fotók hozzá. A csapadékvíz-elnyelők nem tudták megfelelően elvezetni a hirtelen lezúduló esővizet. A gőzfürdő környékén és a parkolóban is állt a víz.