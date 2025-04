Kisgyerekek és nyugdíjasok együtt készültek a húsvétra + fotók

A Magyar Vöröskereszt komáromi szervezete karácsony előtt szervezte meg, hogy Szivárvány Óvodába járó gyerekek találkozhassanak a komáromi nyugdíjas klub tagjaival és a kicsik közös közösen díszíthessenek mézeskalácsot az őszikékkel.

A Magyar Vöröskereszt komáromi szervezete ezúttal a szőnyi gyerekek és a városrész nyugdíjasainak találkozóját hozta tető alá

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A Vöröskereszt most a szőnyiek találkozóját szervezte meg

A Vöröskereszt ezúttal a szőnyi gyerekek és a városrész nyugdíjasainak találkozóját hozta tető alá. Oláh Gábor, a Vöröskereszt területi koordinátora most is örömmel látta azt, hogy a szépkorúak milyen nagy szeretettel osztják meg tudásukat a kicsikkel. Úgy véli, a szeretettel átadott tudás pedig könnyebben rögzül. Ottjártunkkor erről mi is meggyőződhettünk, az óvodások lesték a nyugdíjas minden szavát, és a mézeskalácson mértani pontossággal próbálták kijelölni a nyuszi szemét és száját.

Programok

A Komáromi Vöröskereszt minden évben izgalmas programokat szervez a városban. Az elmúlt héten rendezték meg az országos elsősegélynyújtó verseny területi fordulóját. Minden esztendőben tartanak családi napot a gyógyfürdőben, gyerekeknek tábort szerveznek. Évről évre hatalmas az érdeklődés a novemberi egészségnapjuk iránt. Ilyenkor nem csak a különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt azok, akik szeretnének tenni az egészségükért, hanem népszerű előadókkal, országos is ismert orvosokkal is találkozhatnak az érdeklődők.

Oláh Gábor elmondta azt is, hogy szeretnék, ha a jövőben többször találkoznának a generációk, most láttak például hozzá annak a kirándulásnak a megszervezéséhez, melynek keretében az óvodások, óvónők és nyugdíjasok közösen utaznak majd el a kisbéri Mini Magyarország Makett Parkba.

Kedden a Szivárvány Óvodába látogatnak a helyi nyugdíjasok és készülnek közösen a húsvéti ünnepekre.