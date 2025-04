Dicséretben részesítették a kutyát mentő vízirendőröket

A Rex Komáromi Állatvédő Egyesület tagjai a kimentett kutyával

– Tudtam, hogy az állatmentés keményebb dió, főleg a kommunikáció. Szólongatva próbáltam a kutya bizalmába férkőzni, és közben a szolgálati hajót vezető Sebestyén Norbert törzsőrmestert láttam el instrukciókkal. Sajnos az eb semmire sem reagált, és valahányszor próbáltuk megközelíteni, irányt váltott. Bedobtam a mentőpatkót, és mondogattam neki, legalább a fejét tegye rá, de azt is kikerülte. Egyedül a kiterelés tűnt célravezetőnek, és reménykedtem benne, hogy azt még ki fogja bírni, bár ekkor már látványosan fáradt. Aggodalmaskodtam, hogy bármelyik pillanatban elmerülhet, de mintha észrevette volna, hogy segíteni akarok rajta, és hagyta magát terelni – mondta Simon Jennifer.

– Ez persze nem ment könnyen, mert a kollégám csak részlegesen látott rá a kutya fejére, így a legkisebb irány- és sebességváltoztatásnál is rám kellett hagyatkoznia. Ehhez jött, hogy próbáltam úgy terelni, hogy a szolgálati hajóval minél többet fogjunk a Duna sodrásából. Amikor már a part közelében voltunk, a rexesek is szólongatták, és ahogy odaért a kövekhez, az egyikük rátett a nyakára egy fojtópórázt, azzal húzták ki. Nagyon reszketett, ami érthető volt, hiszen csaknem fél órát töltött a körülbelül 5 fokos vízben. Kértek tőlünk pokrócot, majd magukkal vitték.

Az intézkedést követően Farkas József őrnagy, a Komáromi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka Simon Jennifert és Sebestyén Norbertet is dicséretben részesítette.

– Megnyugvással olvastam, hogy állatorvos is megvizsgálta, és kennelbe került, amiről fotót is posztoltak. Persze az is jólesett, hogy nekünk is köszönetet mondtak. Csip sajnos nem volt benne, de a lényeg, hogy túlélte – tette hozzá a főtörzsőrmester.