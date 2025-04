Elindult az építés, amely a villámárvizektől szenvedő falunak hoz fellélegzést +fotók

Rendszeresen villámárvíztől szenved a falu - felvezetik a vizet

Évek óta okoznak fejtörést a nagyobb esőzésekkor a Gerecse északi-északkeleti településein kialakuló villámárvizek. Az egyik településen, Bajóton évekkel ezelőtt kiépült a záportározó, a szomszédos Nagysápon azonban most kezdtek bele a csatornázási munkálatokba, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon belül. A települést minderre 185 millió 595 ezer 860 forint támogatást kapott.

A beruházás bemutatásán jelen volt Balogh Miklós polgármester, Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnök és Erős Gábor országgyűlési képviselő, illetve a kivitelezés szakemberei is.

Mint Balogh Miklós polgármester beszédében elmondta: a teljes vízelvezetés egy összetett műszaki tartalomban valósul meg. A cél, hogy a 103-as főút felől zúduló, illetve a talajból visszaáramló esővízet a Szilas-patakba vezetik, a patakban felgyűlt többletet pedig visszavezetik a 103-as főút irányába, majd a Bajna-Epöli-vízfolyásig - amely gyakorlatilag magasabban van, mint maga a település.

Ehhez felújítják a meglévő földárkokat, "kibélelik" betonburkolattal, illetve egészen a 103-as főútig kikotornak egy sávot a víznek. A teljes bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények 2838 méteren alakítják ki. Ebből 1,2 kilométer burkolt szakasz lesz, hiszen közút alatt fut majd a víz útja.

Elhangzott az is, hogy a településen a hóolvadás is okoz problémákat, amely a települést övező dombokról folyik. Szine minden évben előfordul, hogy hirtelen hóolvadás után ellepi az utcában található ingatlanokat a víz, mely befolyik a pincékbe és a szuterénekbe is.

Erős Gábor kiemelte: az elvezetőrendszer kiépülésével a helyiek nyugalma is biztosított, emellett fontos, hogy az ingatlanok értéke emelkedhet. Mint hozzátette: nemrég a 103-as főútra vezető,1,3 kilométeres bekötőút is megújult Nagysápon, amelyre 20 éve várt a település. A mostani projekt az új út állapotát is segít megőrizni- hangzott el.