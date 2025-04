Videón a dorogi tojásművész tippje: ilyen mintával sikered lesz a locsolóknál!

Igazi tavaszi zsongás volt a táti kultúrházban húsvét előtt. Húsvétváró játszóházzal várták a családokat, a kultúrház csak úgy zsongott a gyerekektől.

Nyuszi simogatóval csábított a húsvétváró programra érkezőket. A tojásfestő művész pedig egy szuper tippet is adott

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Húsvétváró délutánon alkottak a gyerekek

Szikrázó napsütés csábította ki a családokat április 12-én, szombaton, így nem meglepően arra a programra is sokan mentek, amelynek egy részét szabadtéren rendezték a szervezők. A parkolóban logikai és kreatív fajátékokon lehetett összemérni a tudást, a füves részen pedig nyuszisimogató hozta a húsvéti és persze a tavaszi hangulatot. A cuki szőrpamacsok nyugodtan, békésen tűrték a gyerekkezeket. Voltak itt igazi óriáspéldányok is, a pici kezek szinte eltűntek a szőrgombolyagokban.

Az épületben arcfestéssel, társasjátékokkal, különböző kreatív asztalokkal várták a nagyérdeműt. Óriási zsongás telítette be az amúgy is visszhangos termet, a legnagyobb sor az arcfestésnél állt - volt, aki egy órát is várt sorára.