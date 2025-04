Hiába volt piros, egymás után hajtottak át a síneken az autósok

Több száz méternyi autósor gyűlt fel a tatai tóvároskerti vasúti átjárónál kedd délelőtt 10 óra után. Ugyanis ismét fél órára lent maradt a sorompó. Mi is a várakozó autókban ültünk, így saját bőrünkön tapasztaltuk, milyen bosszúságot tud okozni egy ilyen hosszú veszteglés. Ha valaki időpontra megy a sínek túloldalára, jobb, ha rászámol legalább 20 percet az átjárónál – különben nagy eséllyel elkésik.

Fél órán keresztül volt lezárva a tatai tóvároskerti vasúti átjáróban a sorompó. Sokan áthajtottak a piros ellenére is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A sorompó zárva volt, több tehervonat is áthaladt, egyikük még meg is állt a közeli állomáson, vagonjai pedig részben eltorlaszolták az átjárót is. Miközben a járművek hosszú percekig vesztegeltek, többen kiszálltak autójukból, hogy megnézzék, mi okozza a fennakadást. Végül a vonat elment, de a sorompó lent maradt. Három sofőr viszont úgy döntött: nem vár tovább – a piros jelzés és a lezárt sorompó ellenére szabálytalanul áthajtottak a síneken. A rendőrség megkeresésünkre elmondta, hogy tettük akár 100 ezer forintos bírságot is maga után vonhat.

Sokakat bosszant a tóvároskerti vasúti átjáró

Míg az áthaladásra vártunk volt időnk megkeresést írni a MÁV-nak a helyzettel kapcsolatban. Ez ugyanis már nem az első ilyen eset volt. Válaszukból pedig kiderült: valóban több vonat is közlekedett egymás után az érintett időszakban, sőt, az egyik tehervonat műszaki okok miatt lassabban haladt. Emiatt alakult ki torlódás.