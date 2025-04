Húsz kiló csokitojást gyűjtöttek, ott volt Piri, a nyuszi is + fotók, videó

Benépesült vasárnap délelőtt a komáromi Közösségi ház, illetve annak udvara. A Városi Húsvét ezúttal is várta a gyerekeket, családokat.

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A szervezők kitettek magukért, öröm volt látni a kicsiket és szüleiket, akik együtt játszottak. Rengeteg fajátékot próbálhattak ki, volt kézműveskedés, kézműves vásár, kosaras körhinta, társaságjáték sarok, nyuszisimogató, húsvéti fotófal, arcfestés, műsort adott a Lurkó zenekar is. A Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. rendezvényén megjelent Piri, a nyuszi is, aki mindenkivel készített közös képet, és útjára indította a csokitojás keresést is. Mindenkinek jutott belőle, ugyanis a szervezők csaknem 20 kilónyit szórtak szét a ház udvarán.