„Nem félt a haláltól” – teljesen összetört a motoroslegenda Varga Ákos Alma szerelme

Varga Ákos, a magyar motorsport ikonikus alakja, egy tragikus győri balesetben vesztette életét április 16-án este. A hírt nemcsak a családja, hanem a teljes motoros közösség döbbenten és mély gyásszal fogadta, Varga Ákos Alma elvesztése felfoghatatlan veszteség.

Éppen tíz éve készült élete harmadik Dakar-versenyére a nemrég elhunyt enduróbajnok. Varga Ákos Alma, aki akkor valóra váltotta álmait, a napokban életét vesztette

Fotó: Cseh Róbert / Forrás: kisalfold.hu

Megrendülten gyászolja a magyar motorsport közösség és a hozzá közel állók Varga Ákost. A kivételes sportembert egy Audi sodorta el sávváltás közben, az ütközés ereje a motorral együtt egy oszlopnak lökte, és bár a helyszínen mindent megtettek a megmentéséért, Ákos azonnal belehalt sérüléseibe.

Varga Ákos Alma szerelme is megszólalt

Szerelme, Alexis, megtörten emlékezett vissza közös életükre, és a Borsonline-nak mesélt arról a férfiról, aki örökre nyomot hagyott benne.

Nagyon szerettük egymást, szoros és mély kapcsolódásunk volt, olyan magaslatot, ami az emberi létformában lehetséges, azt megéltük együtt

– mondta megtörten Alexis, a tragikus motorbalesetben elhunyt Varga Ákos szerelme.

A gyászoló nő könnyeivel küszködve jellemezte azt a rendkívüli embert, akivel éveken át osztotta meg az életét. Azt mondja, Ákos egy másik dimenzióból érkezett lélek volt, aki nemcsak az életet, de az embereket is szenvedélyesen szerette. Példakép volt. Nemcsak a motorsportban, de a mindennapokban is.

– Nagyon komoly spirituális utat tett meg az elmúlt években, és azon volt, hogy ez a világ egy olyan hely legyen, ahol egymást segítik és szeretik az emberek – fogalmazott.

Ákos csontkovácsként is dolgozott, és Alexis szerint százaknak segített. Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Bárki fordulhatott hozzá, nem ismert lehetetlent. A háromgyermekes családapa mindenekfelett a családjáért élt, de közben mindig volt egy jó szava másokhoz is. Összekötötte az embereket, ahol megjelent, ott közösség született.

„Olyan helyen van, ahol minden szeretet”

– Nem ismertem hozzá hasonló embert sosem, óriási űrt hagyott maga után – mondta Alexis. Ákos szenvedélyesen szerette a természetet, különösen a vizet. Álma egy nagy vitorlás volt Görögországban, ahová meghívhatta volna a barátait, hogy együtt élvezzék a tengeri életet. Az élményeket nem magának gyűjtötte, hanem másokkal akarta megosztani. Ez volt az élete lényege. És talán pont emiatt élt olyan szabadon.

Nem félt semmitől, még a haláltól sem, ezért úgy élt, mint akinek nincs mit veszteni ebben az életben

– idézte fel Alexis. Kapcsolatuk mély, spirituális egység volt. A nő úgy érzi, ez a szeretet túlél mindent, még a halált is.