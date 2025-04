Belesajdul a szív: így motorozott az elhunyt Dakar-hős, Varga Ákos Alma

Varga Ákos Alma két Dakart küzdött végig

Varga Ákos, becenevén Alma motorostársadalom ismert és elismert tagja volt, Az endurós 2004-ben indult az első nemzetközi versenyén,a SIX Days Enduro vb-n, ahol második lett. A Dakaron először 2005-ben indult, itt első magyar motorosként végig is ment, abszolút 27.helyen, amatőr 4. helyen végezve.

Utóbbi annyira kiváló és meglepő eredménynek számított, hogy Varga Ákos teljesítményére még a francia kereskedelmi televíziók is felfigyeltek.

2006-ban ismét nekivágott a sivatagnak - nem kis sikerrel. A Kisalföldnek 10 évvel az első verseny után, 2015-ben, épp tíz éve mesélt. Akkor épp a második, a 2016-os Dakarra készült. Akkor így nyilatkozott:

Akit egyszer megérintett a Dakar szele, szelleme, azt el nem engedi.

Halála megrázta az egész motorostársadalmat, hiszen Ákost mind a versenyek, mind motorosboltja miatt is sokan szerették, tisztelték. Sokan fejezték ki együttérzésüket a közösségi oldalakon is, így például az ismert motoros-videós, Dodor is. Győri lévén pedig szinte az egész város magáénak érezte őt - képviselők is osztoztak a család fájdalmában.