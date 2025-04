Válóczi doktor úr: Felfoghatatlan, mennyien emlékeznek rám

– Hatalmas megtiszteltetés volt már önmagában a jelölés is, de az, hogy az emberek még szavaztak is, sőt általuk az első helyre kerültem... hát ez felfoghatatlan – ezekkel a szavakkal üzent az egykori tatai gyermekorvos, dr. Válóczi János mindazoknak, akik szavazatukkal és szeretetükkel támogatták őt a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj elnyerésében.

A Szent-Györgyi Albert orvosi díjat idén a tatai gyermekorvos, dr. Válóczi János (jobbról a második) is átvehette

Fotó: Szent-Györgyi Albert Orvosi díj/Facebook

A volt tatai gyermekorvos számára a díj nem csupán elismerés volt, hanem mély érzelmi visszajelzés is: mennyien gondolnak rá hálával, szeretettel – akár évtizedek távlatából is. Az üzenetek, levelek, visszajelzések sora megmutatta, milyen nyomot hagyott munkájával, emberségével a pácienseiben és a családjaikban.

Válóczi doktor urat többen is jelölték a rangos díjra

Én csak a munkámat végeztem. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen mély nyomot hagytam az emberekben

Mindent megtettem, hogy képezzem magam, mert csak magabiztos szaktudással lehet csak bizalmat építeni, erre törekedtem. Bíztak bennem a szülők, de én is bíztam a szülőkben, hogy elfogadják a tanácsaimat és végre is hajtják. Ez a bizalom kétirányú, így együttes munka vezetett a gyógyuláshoz, a sikerhez – fogalmazott az orvos meghatottan.

A díjátadó ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) tartották, ahova családja is elkísérte, ahol megható pillanatok sorjáztak. Lánya, Zsuzsanna szerint a rendezvény méltó volt az alkalomhoz:

– Nagyon kedvesen fogadták az édesapámékat, mintha régi ismerősök lennének. Nagyon elegáns rendezvény volt. Útbaigazítást adtak, majd tájékoztatás következett a rendezvény menetéről. Főpróba is volt, majd kezdődött az éles műsor – mesélt Zsuzsa, aki azt is elárulta, hogy az ünnepélyes díjátadón személyes kérdések is elhangzottak. Arra, hogy mit csinálna másképp, dr. Válóczi János így felelt: "Semmit, mindent pont ugyanígy csinálnék". És hogy lett volna-e olyan pont, amikor pályát váltott volna? „Nem, soha.”

Új erőt adott a sok szeretet

Zsuzsanna elárulta: a díj különös erőt adott édesapjának, aki ugyan már nyugdíjba vonult, de a szakmája iránti szeretet és hivatástudat ma is ott él benne.

– Rengeteget adott neki ez az elismerés. Kicsit unatkozott itthon, de

ettől megint életre kapott

. Láttam én már ruhát venni, próbálni – botrányos volt. Most viszont lelkesen próbált: öltönyszett, ing, cipő... mindent, szó nélkül, többet is! Nagyon felélénkült. Két hétig tervezgette a feljutást, aggódott a forgalom miatt, hogy fogja bírni, sokat kell-e állni… De a végén tökéletesebben nem is alakulhatott volna – árulta el Zsuzsanna, aki szerint a rendezvény külön élmény volt a résztvevőknek is.