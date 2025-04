Jövőre felújítják a Vág-hidat, fejlesztenék a vasútvonalat és a vízi közlekedést

Jozef Ráž tárcavezető, valamint a legfontosabb állami közlekedésügyi közvállalatok igazgatói Észak-Komáromban tárgyaltak a város vezetőivel. A Vág-híd, illetve az úgynevezett izsai körforgalom kérdése rövid időn belül megoldódhat. A pozsonyi Új Szó beszámolója szerint, emellett beszéltek a hosszú távú fejlesztési tervekről, mint amilyen a Komárom-Pozsony vasúti vonal felújításáról is.

Jozef Ráž miniszter a Vág-híd előtt tartott sajtótájékoztatót

Fotó: Mesto Komárno - Komárom Város / Forrás: Facebook

A Vág-híddal kapcsolatban Ráž elmondta, hogy az évek óta aládúcolt konstrukció felújítására hamarosan megkapják az építkezési engedélyt, majd ezt fogja követni a kivitelező kiválasztása. A munkálatok feltételezett összértéke 3 millió euró (vagyis több mint 1 milliárd 200 millió forint)körül lesz.

Keszegh Béla polgármester is utalt rá, hogy összetett lesz a munkálatok logisztikája, ugyanis míg ezek zajlanak, korlátozni kell majd a forgalmat. A hídról tudni kell azt is, hogy az Észak-Komárom egyetlen „bejárata“ keleti, illetve északi irányból.

Az Új Szó ír arról is, hogy az észak-komáromi elkerülőút kapcsán Jozef Ráž úgy fogalmazott, „realistának“ kell lenni a 120–150 millió euróba kerülő fejlesztéssel kapcsolatban. "A konszolidáció idejében, s amikor az EU már nem nyújt forrásokat az elkerülőutakra – a legutóbbiak az ezt megelőző időszakban voltak hozzáférhetőek –, akkor nagyon nehéz lesz megkapni a pénzt erre a beruházásra" – fogalmazott.

Ezzel szorosan összefügg a kamionforgalom kérdése, s a tárcavezető szerint tárgyaltak Keszegh Béla javaslatáról is, amely alapján a tranzitáló tehergépjárműveket (de nem a célforgalmat) kitiltanák a Monostori hídról. Ráž szerint ezt Magyarországgal közösen kell kezelniük, amellyel szerinte „jelenleg kiválóak a viszonyaik“, vagyis igyekeznek a kérdésben tárgyalni a magyar féllel.

Nemrégiben a Kemma.hu erről a témáról kérdezte Szijjártó Pétert, magyar külgazdasági és külügyminisztert. Álláspontját itt olvashatják látogatóink.

A Vág-híd felújítása mellett rengeteg terv is szóba került

A miniszter szerint az európai útdíjrendszer drágulása arra motiválja a vállalatokat, hogy vonatokkal végezzék az áruszállítást. Ez azt feltételezi, hogy a vasúti infrastruktúrába is be kéne fektetni. Ráž szerint ezen a téren „jelenleg nyitva vannak az Európai Unió ajtajai”, és Szlovákia fel is használja ezeket a forrásokat.