Bejelentést tett a MOL, így érinti ez az üzemanyagárakat

Legutóbb pénteken számoltunk be arról, hogy új üzemanyagárakat jelentett be a MOL. A részvénytársaság most ismét hírt adott a benzin és a gázolaj árazásáról. De mindenki megnyugodhat: nem kell tartanunk az emelkedéstől.

Megérkeztek az új üzemanyagárak

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Megjöttek a keddi üzemanyagárak

A holtankoljak.hu szerint a keddi napon nem kell készülnünk árváltozásra sem a benzin, sem a gázolaj tekintetében.

Így a mai napon az aktuális átlagárak a következők (április 28-án): a 95-ös benzin 589 Forint/liter, a gázolaj pedig 597 Forin/liter

– olvasható a portálon. Vagyis a következő napokban is ennyiért tehetjük majd tele az autót.