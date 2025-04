Haldokló üstökös és csillaghullás: érkezik a Lyridák meteorraj

Április végén szemtanúi lehetünk egy csodaszép égi történésnek. A majd látható hullócsillagok valójában kődarabok és porszemcsék, melyek amikor belépnek a Föld felső légkörébe, a súrlódástól felizzanak. Ez az égi jelenség az 1861-ben látott Thatcher üstökös törmelékének az eredménye.

A Lyridák meteorraj a Thatcher üstökös törmelékének az eredménye (illusztráció)

Fotó: Haitong Yu / Forrás: Getty Images

Üstökös maradványaiból születnek a hullócsillagok

Ahogy a Metropol is megírta, a Lyridák meteorraj április 16. és 25. között figyelhető meg az égen, tetőzése pedig 22-én hajnalban volt. Ekkor óránként átlagosan 10-15 meteort láthatunk tiszta időjárás esetén. A Lyridák a gyors és fényes meteorjaikról híresek, és számos meteorcsóvát hagynak maguk után. Ez a jelenség egyike a legrégebben megfigyelt meteorrajoknak, hiszen már Krisztus előtt 687-ben a kínaiak is feljegyezték. A meteorok a Lant – latinul Lyra – csillagkép felől érkeznek.

A Thatcher üstökös, amelynek törmelékeiből származik a meteorraj, mintegy 415 év alatt kerüli meg egyszer a Napot, és legutóbb 1861-ben volt látható szabad szemmel. Érdemes megjegyezni, hogy a 2025-ös év sem kezdődött unalmasan égi jelenségek szempontjából, hiszen január 3-án már megcsodálhattuk a Quadrantidák meteorrajt, amely 100-120 meteort is megmutatott az esti égbolton óránként.

A nyár folyamán egy másik látványos csillaghullás is várható, a Perseidák, amit Szent Lőrinc könnyeinek is neveznek. Ez a hullócsillag zápor július 17. és augusztus 24. között lesz megfigyelhető, tetőzése augusztus 12-én várható. A Perseidák csillaghullás a Perseus csillagkép környékéről érkezik. A látványossága miatt augusztust a hullócsillagok hónapjának is nevezik.

A hullócsillagok megfigyeléséhez érdemes olyan helyre menni, ahol nincs fényszennyezés, tehát lehetőleg távol a városoktól. Az ideális az lenne, ha hegytetőre vagy nyílt mezőre tudnánk kimenni. Természetesen szükséges a tiszta égbolt is, hiszen felhős időben sajnos nem láthatjuk ezt a gyönyörű jelenséget.