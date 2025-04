A hidegháború árnyai újra felbukkantak: rejtélyes bunkerre leltek a föld alatt

Egykor szovjet katonai rakétabázisként működött, ma már omladozó falú, elhagyatott objektum: ezt a különleges helyszínt fedezte fel Fejér vármegyében a közösségi médiában Dragon Urbex néven futó felfedező. A beszámoló szerint a föld alatti bunker sötét, párás tereiben máig fellelhetők a rozsdás lőszertárolók és a páncélozott ajtók, amelyek a hidegháborús korszak hangulatát idézik vissza. A kutatók úgy fogalmaztak, a hely egyszerre keltett félelmet és tiszteletet: a katonai fegyelem nyomai és a természet visszahódító ereje különös keverékként volt jelen a katonai bázison. A videót, amely a Fejér vármegyei elhagyatott szovjet kori bunkerhez hasonló másik objektumot mutat be, itt találjátok a Feol.hu-n.

Az urbex kedvelői ezúttal egy szovjet kori fegyverraktárat fedeztek fel

Forrás: Dragon Urbex FB-oldal

Vármegyénkbe is sok urbex kedvelő érkezik

A rejtett, elhagyatott helyszínek felfedezése – vagyis az urbex – nemcsak Fejér megyében, hanem Komárom-Esztergomban is egyre népszerűbb. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, urbexezők a duna acélszörnyét is meghódították már.