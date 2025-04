Az AI már választott, megvan, ki lesz Ferenc pápa utódja

Hatalmas veszteség érte nem csak a katolikus egyházat, hanem az egész világot Ferenc pápa halálával. A 88 éves argentin Szentatyát hosszú ideig kezelték kórházban tüdőgyulladással, majd úgy tűnt, az életveszélyes állapoton túl van, a kórházból is kiengedték, állapota folyamatosan javult. Húsvéthétfőn azonban elhunyt. Azonnal megindult a találgatás, ki lehet az új pápa. Még a konklávé el sem kezdődött, nekünk az AI már megmondta, melyik bíboros lesz az új egyházfő.

A mesterséges intelligencia megmondta, ki lesz az új pápa

Nem olasz lesz az új pápa

Ferenc pápa ravatalánál százezrek rótták le kegyeletüket és a temetési szertartáson is rengetegen vettek részt a világ minden pontjáról. Lionel Messi is szívszorító üzenettel búcsúzott a Szentatyától. Még halála után is megdöbbentette a világot az egyházfő, ugyanis vagyonát a római Regina Coeli börtön fogvatartottainak adományozta.

A pápa halála után rögtön megindult a találgatás a pápaválasztás kapcsán. Újra felvillant annak a lehetősége, hogy Erdő Péter révén magyar legyen az új pápa. Már kitűzték a konklávé időpontját is, hamarosan kezdetét veszi a pápaválasztás folyamata. Mi nem vártuk meg a konklávé kezdetét, a mesterséges intelligencia segítségét kértük. Az AI pillanatokon belül megválasztotta az új pápát. Erre a válaszra azonban magunk sem feltétlenül számítottunk.

A mesterséges intelligencia nem említette a legnagyobb esélyesek között Erdő Péter nevét, azonban 4 bíborost felsorolt:

Pietro Parolin – az államtitkár, Ferenc pápa egyik legfőbb munkatársa, diplomáciai tapasztalata erős.

– az államtitkár, Ferenc pápa egyik legfőbb munkatársa, diplomáciai tapasztalata erős. Luis Antonio Tagle – Fülöp-szigeteki bíboros, a hit terjesztéséért felelős kongregáció korábbi vezetője. Fiatalos, karizmatikus, és Ázsiából származik – ez jelentős lenne a globális katolicizmus jövője szempontjából.

– Fülöp-szigeteki bíboros, a hit terjesztéséért felelős kongregáció korábbi vezetője. Fiatalos, karizmatikus, és Ázsiából származik – ez jelentős lenne a globális katolicizmus jövője szempontjából. Matteo Zuppi – Bologna érseke, ismert szociális érzékenységéről és közvetítő szerepéről béketárgyalásokban.

– Bologna érseke, ismert szociális érzékenységéről és közvetítő szerepéről béketárgyalásokban. Peter Turkson – Ghánai bíboros, korábban fontos szerepet vitt a Vatikán társadalmi igazságossági ügyeiben. Ő lehetne az első afrikai pápa a modern korban.

A mesterséges intelligencia hozzátette, hogy előfordult már korábban is, hogy nem a leginkább várt, legesélyesebb jelöltet választották. Ez történt 2013-ban, Ferenc pápa megválasztásakor is. Majd megkértük, hogy konkrétan nevezze meg, ki lesz az új pápa.