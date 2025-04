Sok szülőt érint, új KRESZ-táblák jelentek meg több hazai településen

Új KRESZ-tábla jelent meg több magyar településen is, amelyek hamarosan az ország több pontján is felbukkanhatnak. Ezek az új táblák fontos szerepet töltenek be, azt is mondjuk, hogy leginkább kiket érintenek.

Új KRESZ-tábla miatt kell még jobban figyelnie az autósoknak itthon

Forrás: origo.hu

Új KRESZ-tábla a káosz megfékezésére

Bizonyára minden munkába járó autós számára ismert jelenség az iskolák körül teljesen beállt forgalom. Ilyenkor sokan bosszankodnak, hogy elkésnek a munkából. A most bevezetett újdonság talán segíthet ennek az enyhítésén. A gyerekek többsége, főleg az általános iskolások még szüleik kíséretében járnak az oktatási intézményekbe, többnyire kocsival. Ez a helyzet természetesen hozzájárul ahhoz, hogy reggelente az iskolák körül hatalmas káosz alakuljon ki. Olyan intézmény még nem született, amely körül annyi szabad parkoló és hely legyen, ahol minden szülő fennforgások nélkül meg tudjon állni és nyugalomban indítsa útjára gyermekét.

Az ebből adódó káoszt próbálja ha nem is teljesen megszűntetni, de jelentősen enyhíteni az új KRESZ-tába, amely már Solymáron debütált is, számolt be róla a pénzcentrum.hu a hvg.hu nyomán. Solymáron a reggeli torlódás csökkentése érdekében bevezették Kiss & Ride rendszert április 28-tól. A magyarul Puszi és Pá rendszer bevezetésére azért is volt hatalmas szükség, mert sok szülő figyelmen kívül hagyva a megállni tilos táblákat ott hagyta autóját az út szélén, majd bekísérte gyermekét az iskolába. Ezzel is előteremtve a reggeli káoszt az intézmény körül.

A Puszi és Pá rendszer szerint már csak arra az időre szabad megállni az intézmény közvetlen közelében az autóval érkező szülőknek, amig gyermekük kiszáll a kocsiból. A szabályok szerint a szülő ki sem szállhat az autójából, azonnal el kell hajtania a helyszínről, amint gyermeke kiszállt az autóból. De nem csak Solymáron, Pilisszentivánon is hasonló rendszert vezettek be. Mutatjuk, pontosan hogyan is néz ki az új KRESZ-tábla. Azt fontos leszögezni, hogy ez a tábla és a hozzá kötődő szabályok nem képezik a jelenleg hatályos KRESZ részét.