Vizestömlőből locsolták a lányokat a tűzoltók

A fiúk azonban nem álltak meg ennyinél. Ha már úgyis húsvét van, és ha már úgyis összegyűlt a közösség, akkor miért ne lehetne locsolni is? Méghozzá stílusosan: vízzel. Természetesen csak akkor, ha a lányok is beleegyeznek. A szabály pedig egyszerű volt: aki házhoz jön, azt meglocsolják.

Szabó Krisztina, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a Kemma.hu-nak elmondta: hogy a tűzoltók ezúttal sem maguknak locsoltak. A szertár elé kitett "Adok" kosárba került ajándékokat felajánlásokat szeretnék most is jó célra fordítani.

– Amikor riasztások során, legyen szó balesetről, vagy más káreseményről, gyerekekkel találkoznak. Majd ezekből az ajándékokból adunk nekik egy-egy kis meglepetést, hogy ezzel enyhítsük félelmüket, oldjuk a feszültséget – mondta az önkéntes tűzoltó.