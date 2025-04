Gyerekek is megsérültek, mentőhelikopter is leszállt

Szörnyű balesetek árnyékolták be a hosszú hétvégét. Több eseményhez is mentőhelikopter szállt le, gyerekek is megsérültek a héten, focicsapat edzője tűnt el a Dunában egy hajóbalesetet követően és az első magyar Dakar-motoros hunyt el a szörnyű győri motorbalesetben.

Lezuhant egy gyerek a várfalról Esztergomban