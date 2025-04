Eltűnt a tihanyi visszhang: 5 elmélet, mi történhetett a balatoni csodával

A tihanyi visszhang eltűnése egyike a magyar misztikumoknak, melyek évtizedek óta lázban tartják a helyieket és turistákat egyaránt. A visszhangdomb mágikus hangja régen 16 szótagot is képes volt visszaküldeni, méghozzá mennydörgésszerű hangerővel – mára azonban a csoda elhalkult. Az 1900-as évek elején már a sajtó is írt arról, hogy a visszhang egyre gyengébb, sőt, kezd végleg eltűnni a félsziget életéből.

A tihanyi visszhang otthona és a Tihanyi Apátság

A tihanyi visszhang eltűnése: elméletek és kísérletek a rejtély megoldására

A VEOL is megírta, hogy a legendás tihanyi visszhang régen világszám volt: mindenki hallani akarta a visszhangdomb csodáját, ahol a kiáltás akár 12-szer is visszaverődött, egyre erősödő hangerővel. A 20. század elején azonban változás következett be, amikor a visszhang gyengülni kezdett. A Balatoni Szövetség már 1910-ben szakértőt kért fel, hogy keresse meg a hang eltűnésének okát, de a rejtély csak tovább dagadt.

Schuller Alajos műegyetemi tanár szerint a probléma oka az apátság és a visszhangdomb között elhelyezkedő épületek, valamint a parkban időközben magasra nőtt fák lehettek. Az ő ötlete az volt, hogy emeljék meg a visszhangdombot, ami végül 1935-ben valósult meg: ekkor víztározóra építettek kilátóteraszt és lépcsőket, így a magasabb kiabálóhellyel a visszhang tényleg visszatért – legalábbis átmenetileg.

Azonban az új épületek és a fák már évtizedekkel a visszhang gyengülése előtt is ott álltak, így sokan vitatták Schuller véleményét. Ekkor merült fel az az elmélet, hogy maga a hegy oldalának sziklái és a bányászat is hozzájárulhattak a tihanyi visszhang eltűnéséhez. A negyvenes évek legendás megoldása volt a „kiabáló-ember intézménye”, amikor egy gramofon tölcsérrel felszerelt ember segítette a visszhang hallhatóságát a turistáknak.

Az igazság valószínűleg mindörökre rejtély marad, de a hely ikonikus hangja és múltja ma is vonzza a kíváncsiakat és azokat, akik szeretnének egy kicsit belehallgatni Tihany titkaiba.