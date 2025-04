Új teknősfaj bukkant fel a tatabányai Csónakázó-tavon +videó

– A vörösfülű ékszerteknős agresszív, nagyra nő, és az elsők között volt, amely kiszorította a mocsári teknőst természetes élőhelyéről. Felismerése egyszerű: zöldes hátpáncélja mögött élénkpiros csík húzódik a fej két oldalán. A mocsári teknős alapszíne fekete vagy sötétbarna, sárga pettyekkel borítva – mutatta a két teknős közti különbséget a szakértő.

A tó eddigi „kínálata” már most is meglepően változatos: Milán fogott már sárgafülű és hieroglifa ékszerteknőst, Mississippi tarajosteknőst, kínai csíkosteknőst, ami hazájában a kihalás szélén áll, de a hobbitenyésztés miatt Magyarországon is fel-felbukkannak. Illetve kínai lágyhéjú teknőst is talált már, ami a legharapósabb a többiek között.