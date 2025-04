Veszélyes jövevények a városi tóban, ritka teknőst fogtak Tatabányán

Ritka, invazív, vagyis nem őshonos teknősre bukkant egy természetjáró férfi Tatabányán: Petrovics Milán a Csónakázó-tó partján sétált, amikor a nádasban megpillantotta a furcsa küllemű páncélost. Kiderült: egy kínai lágyhéjú teknős került horogra – képletesen szólva, hiszen a tóban horgászni nem lehet, teknősöket viszont egyre gyakrabban fognak ki belőle.

Fotó: Beküldött fotó

Fontos azonban kiemelni: nem akárki emelheti ki a teknősöket a vízből. Petrovics Milán nem hobbiállatvadász, hanem a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese, aki engedéllyel végez célzott természetvédelmi munkát – így teknősöket is keres és ment, amikor szükséges. A védett vagy invazív állatfajokkal való bánásmód jogszabályhoz kötött, ezért laikusok számára tilos az ilyen állatok befogása vagy megzavarása.

Több idegen teknős is lakik a tóban

Milán elmondása szerint biztos abban, hogy nem ugyanazzal az állattal találkozott, amelyről korábban már egyszer fotót készített.

– A mostani jóval kisebb, talán fele akkora, mint a tavaly látott példány. Az azt jelenti, hogy legalább egy másik is biztosan él még a tóban, ha túlélte a telet – vélekedett Milán.

A kínai lágyhéjú teknős nemcsak különleges, hanem potenciálisan veszélyes is. Bár nem támad emberre, ha sarokba szorítják, komoly sérüléseket okozhat – harapása fájdalmas és erős. Petrovics Milán szerint viszont inkább menekülő típus.

– Zavarás hatására is inkább elúszik, mintsem támadna – mondta a természetvédő aki szerint a most kifogott példány meglepően engedékeny volt – persze ehhez az is kellett, hogy épp a part közeli nádasban pihent, így könnyebb volt kézre keríteni.

Mint elmondta, ezek az állatok viselkedésükben eltérnek a sajnálatos módon már megszokott ékszerteknős- és egyéb észak-amerikai víziteknős fajoktól. Azokat viszonylag könnyű begyűjteni, hiszen látványosan kiülnek mindenféle vízből kilógó tereptárgyakra napozni, általában kezesek, fogságban tartott éveik alatt megszokták az ember társaságát, és összekapcsolták azt a rendszeres etetések általi táplálékkal. Így aztán a nyári, aktív időszakban nem is idegenkednek az emberektől, nem jelent problémát az összeszedésük.