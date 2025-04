Értékes téglát talált a komáromi amatőr helytörténész

Legát István tősgyökeres komáromi, nem kevesebb mint 15 állandó kiállítása van magángyűjteményéből, melyek közül többet díjmentesen, előzetes egyeztetéssel lehet látogatni. Gyűjteménye napról napra bővül. Most készül egy kőműves-kőfaragó kiállításra is, ott kap majd helyet ez a téglajegy is. A helytörténész szeretné, ha ez a kiállítás ősszel megnyílhatna az Igmándi erődben.