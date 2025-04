Egyre eredményesebb a Tatabányai Törvényszék

Gyorsabban lezárulnak a perek

A tartósan elhúzódó ügyek száma is folyamatosan csökken: a 2024. december 31-i adatok szerint mindössze 94 darab olyan peres ügy volt folyamatban, amely már több mint két éve indult, és csupán 7 darab, amely öt évnél is régebben kezdődött. Ez szembetűnő javulás a 2016-os állapotokhoz képest, amikor még 243 darab 2 éven túli és 25 darab 5 éven túli ügy szerepelt a nyilvántartásban. A törvényszék tehát nemcsak az új ügyek gyors feldolgozásában teljesít jól, hanem folyamatosan dolgozik a régebbi, nehezebben mozdítható esetek lezárásán is.

Dr. Orbán Ferenc kiemelte: a bírósági munka minősége és időszerűsége az igazságszolgáltatásba vetett bizalom egyik alappillére. A Tatabányai Törvényszék bírái és igazságügyi dolgozói évről évre bizonyítják, hogy elkötelezettek a gyors, hatékony és átlátható ügyintézés mellett. A 2024-es eredmények pedig azt mutatják, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei lakosok jogvitáik rendezésében továbbra is számíthatnak a bíróságok megbízható, stabil működésére.