Pizzásdoboznyi Olaszország költözött Tatabánya szívébe

A pizzatészta sok esetben 72 órát is érik, hogy tökéletes legyen

Fotó: Mesterházi Csaba / Forrás: 24 Óra

Tatabányai pizzéria, ahol nem érik be kevesebbel

– A pizzatészta átlagban 48 és 72 órát érik, mire az előkészítő pultra kerül. A legapróbb részletekre is próbálunk figyelni, ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy havonta megyünk beszerzőútra Olaszországba és saját magunk hozzuk az alapanyagokat. Természetesen előfordul, hogy valamiből kifogyunk, de akkor inkább levesszük az étlapról a pizzát. Nem érjük be egyszerű sonkával, az csakis Prosciutto vagy eredeti Pármai lehet, a sajtok tekintetében is követjük a tradíciót például fior di latte mozzarella, burrata, buffala, stracciatella, pecorino, grana padano, scamorza – tették hozzá.

A kereslet nagyon hamar felülírta a kínálatot: a tervek között szerepel a Bazsalito bővítése, hogy ha a csákvári focicsapat ismét betér hozzájuk, mindenki az asztalnál ülve tudjon fogyasztani. Mert a Bazsalito ebben sem maradt el az olasz hagyományoktól: némi túlzással ugyan, de sokszor még a csilláron is lógnak a pizzázni vágyók.